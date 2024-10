Hockey. Amatori, si fa sul serio. Al PalaRoller di Montale l’ambizioso Scandiano

Parte finalmente la stagione anche dell’Amatori 1945 Modena, che alle 18, ancora al PalaRoller di Montale, scenderà in pista contro l’ambizioso Roller Scandiano, reduce da una bella vittoria casalinga su Seregno nella prima giornata del girone di qualificazione della di Coppa Italia di A2, dove i gialloblù di Matteo Farina avevano riposato. Con indicazioni precampionato piuttosto scarse, ed una certa dose di curiosità, la formazione gialloblù mostrerà il nuovo assetto, con la società che parla di squadra giovane, e si spera brillante: la rinuncia al cileno Tudela, le partenze di Beato e soprattutto De Tommaso, sono state compensate dagli arrivi di due giovani interessanti come Ettore Barbieri e Pietro Malagoli, e dall’esperto De Pietri per una squadra che sulla carta non sembra attrezzata per il salto di categoria, non foss’altro per la cronica difficoltà in fase conclusiva. C’è curiosità anche per vedere all’opera in trasferta la Pico Mirandola, che saggia subito le proprie, e le altrui ambizioni, andando a far visita ad un Seregno che sembra migliore delle stagioni passate: entrambe le gare dovrebbero fornire delle risposte, anche se la stagione è lunga, e forse le vere squadre si vedranno all’opera solo quando inizierà il campionato. Seconda giornata anche nella Coppa Italia di serie B, e domani al PalaRoller è già in palio il primato, con la sfida tra Amatori Modena e Scandianese.

r.c.