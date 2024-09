Atletica Alpi Apuane protagonista a Seravezza. Ioana Lucaci incoronata regina nella “StrAzzano“

Vittoria assoluta per Ioana Lucaci (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar che nella terza edizione della “StrAzzano“, gara di nove chilometri sulle strade di Seravezza, valida anche come 14ª prova dell’Highlander Apuane, ha preceduto tutte sulla linea del traguardo. Nella stessa corsa, vittoria di categoria per Maricica Lucaci (SF60), secondo posto di categoria per Daniele Bazzicchi (SM45) e Francesco Frediani (SM60) e buone prove per Daniel D’Onofrio, Marco Benvenuti, Michelangelo Fanani, Simone Carlini, Franco Cusinato, Fabrizio Santi, Gino Cappelli, Gabriele Battelli, Dario Genovesi ed Emiliano Battaglia.

Nella 24ª edizione della maratona internazionale “Città di Udine“, ottavo posto assoluto per Francesco Nardone sulla distanza della mezza maratona con il tempo di 1h7’57’’; mentre alla 48ª edizione della "Passeggiata panoramica" di Quarrata, nel pistoiese, gara di 15,8 km., vittoria assoluta per Giada Abbattantuono, secondo posto assoluto per Simona Carraddossi, terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone (SM50) e buone prove per Roberto Ria e Manuel Tilocca. Nella decima edizione della “Rignano run“, gara di 13, 6 km. nel fiorentino, buona prova per Riccardo Durano (nono assoluto).

ma.mu.