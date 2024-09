Atletica Alpi Apuane protagonista ad Antraccoli. Staffetta del Pioppino. Nannizzi, Bascherinii e Bedini irresistibili

Primo posto assoluto per la staffetta biancoverde formata da Nicolò Bedini (nella foto), Andrea Nannizzi e Stefano Bascherini che ad Antraccoli, in lucchesia, si è imposta nella 3ª edizione della “Staffetta del Pioppino“, la classica gara di fine estate, corsa sul tradizionale percorso di 3,8 km x 3 frazionisti. La staffetta del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, si è imposta con il tempo di 34’11“ davanti all’Orecchiella in 35’06“ e alla Atletica Virtus Lucca in 36’53“. Prove di rilievo quelle di’ Bedini (autore del miglior tempo assoluto individuale con 11’08“) e di Stefano Bascherini (terzo miglior tempo in 11’31“). Sesto posto invece per l’altra formazione biancoverde in gara, composta da Dario Anaclerio, Juri Mazzei e Mirco Pierotti che ha chiuso in 37’52“, mentre 12ª si è classificata la staffetta Luca Salotti, Manuel Tilocca e Maurizio Pierotti e al 21° posto è arrivata la staffetta di Stefano Grassi, Roberto Gianni e Damiano Lippi.

Nella categoria Veterani dominio totale degli apuani con vittoria di Giorgio Davini, Massimiliano Frandi e Siliano Antonini con il tempo di 41’17“, davanti ai compagni di squadra Giacomo Bruschi, Leonardo Trentanovi e Marco Mattei in 42’34“ e ai biancoverdi Enrico Piastra, Francesco Nardini e Lorenzo Checcacci in 42’42“. All’ottavo posto di categoria il trio Andrea Pardini, Marco Benvenuti e Joseph Paul Benvenuti.

ma.mu.