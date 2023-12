Atletica: amatori. L’Avis Castel San Pietro sempre sugli allori

A Canosa di Puglia si sono svolti i campionati italiani master 10 chilometri. Ottimo piazzamento per l’Avis Castel San Pietro che ha ottenuto un lusinghiero quarto posto su oltre 150 squadre partecipanti.

Da sottolineare, inoltre, le prestazioni di due atleti dell’Avis, in grado di distinguersi durante i campionati italiani.

Araldo Viroli, nella categoria Master 75, è stato in grado di mettersi al collo la medaglia d’oro, concludendo in prima posizione la corsa, mentre nella categoria Master 65 è arrivato un argento per Ugo Moroni.

Con una nota il club ha voluto celebrare i successi dei due tesserati: "Un grazie speciale a tutta la squadra che ha reso possibile questa esperienza".