ATLETICA. Basco terzo, migliora il suo record

È cominciata nel migliore dei modi la stagione invernale di Lorenzo Basco, saltatore del Cus Ferrara, che nella seconda gara indoor di Antequera (Spagna) ha migliorato il suo record personale nel salto in lungo atterrando a m 7.02, classificandosi terzo in un meeting regionale.

In gara ha fatto altri due salti vicinissimi alla barriera dei sette metri, poi ha rinunciato alla finale per problemi alla caviglia. Lorenzo gareggia in Spagna con l’Università di Cordova, ma con doppio tesseramento con la società del Cus Ferrara. L’allenamento, presso il campo di atletica della città, grazie a una temperatura mite favorisce l’inserimento di esercitazioni che il clima freddo di Ferrara non permette, e una migliore risposta dell’organismo alle sollecitazioni con miglioramento delle prestazioni.

Soddisfazione dell’atleta e anche del responsabile tecnico dell’Università; il salto di Lorenzo ha portato un buon punteggio per la classifica di squadra.

re. fe.