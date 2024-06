Atletica. Basco vince il meeting di Piacenza saltando oltre i sette metri

Lorenzo Basco, il saltatore cussino classe 2000, ha vinto la gara di salto in lungo al Meeting d’estate di Piacenza con la notevole misura di 7,08 m e soprattutto con una serie di salti tutti oltre i 7 metri. Questo conferma l’ottima prestazione ottenuta ai Campionati Nazionali Universitari di maggio a Isernia, dove Lorenzo si è piazzato al quarto posto a soli tre cm dal podio con un balzo di 7,30 m, suo nuovo personale e seconda miglior performance provinciale all time, dopo il 7,33 di Antonio Boldrini ed eguagliando il 7,30 di Claudio Lorenzetto (detentore di un 7,46 fatto però con la maglia della Virtus Bologna). Basco, studente all’Università di Ferrara del corso di laurea magistrale in lingue e letterature straniere, è allenato dal tecnico Gianfranco Parigi; in questa parte di stagione ha raggiunto il suo stato di forma ottimale superando ormai frequentemente il muro dei 7 metri, ma deve ancora trovare il giusto equilibrio nelle rincorse di gara, visto che nei migliori salti fatti finora ha lasciato sempre alcuni centimetri di margine nella pedana di stacco e ciò dimostra che può valere misure ancora superiori, forse addirittura intorno ai 7,50 m.

Lorenzo ha dimostrato di essere anche un ottimo velocista, viste le sue performance nei 100 m, con un personale di 11.19 ottenuto nel 2022 e sfiorato lo scorso maggio con l’11.22 di Modena. All’ultimo Ferrarameeting ha corso i 100 m fermando il crono a 11.35.