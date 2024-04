Atletica: brilla la Virtus: "Cadetti", tante medaglie

Successo della seconda giornata della prima fase interprovinciale del campionato di società "Cadetti" maschile e femminile, organizzato dalla Virtus al "Martini" (ex Coni). Tribuna gremita di spettatori; hanno gareggiato quasi 500 atleti di oltre venti società toscane.

Per la Virtus, tra i risultati più significativi, c’è l’oro di Edoardo Cosimini nel disco: 37.27, primato personale e minimo per i campionati italiani di categoria, seconda miglior prestazione italiana outdoor 2024. Luca Cantoni, nel giavellotto 600 gr, conquista il bronzo stabilendo il nuovo record personale con 32.50 a due gradini da Edoardo Cosimini che, con 34.83, strappa il secondo oro di giornata. Bellissima vittoria anche per Giulio Guccione nei 2000 metri (6’02”47) e per la "4x100" maschile (Lorenzo Umberti, Davide Ricci, Giulio Guccione e Francesco Biagioni). Nei 2000 femminili, argento e bronzo, rispettivamente, per Ginevra Montanaro e Maia Fava. Nei 100 hs Federico Serafini, argento e Francesco Biagioni, bronzo. Argento e bronzo anche per Davide Ricci e Federico Pellegrini sui 300 metri; mentre, nel triplo maschile, arriva il secondo posto di Lorenzo Umberti.

Nel salto in lungo femminile bronzo per Diana Orzali. Sul secondo gradino del podio anche Ginevra Montanaro, Viola Rama, Anna Ricci e Rebecca Brunini nella staffetta "4x100" femminile.

La classifica a squadre ha visto quella maschile al primo posto e quella femminile al terzo.