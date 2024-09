Atletica leggera, le finali scudetto under 18 a Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 29 settembre 2024 – L'Atletica Campi Bisenzio ha messo a segno un altro colpo magistrale con l'organizzazione delle finali scudetto Under 18, che si sono svolte allo stadio Zatopek, consacrando nuovamente la società campigiana come punto di riferimento nel panorama nazionale dell'atletica leggera.

Le foto della prima giornata:

In una due giorni all’insegna dell’eccellenza sportiva e della perfetta macchina organizzativa, le principali società italiane hanno gareggiato per conquistare i titoli di campione d’Italia nella categoria Allievi e Allieve, ma anche per vivere un’esperienza unica, all’insegna del fair play e della passione per l’atletica. La presenza di figure istituzionali come il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore allo sport Davide Baldanzi, così come di illustri personalità del mondo dell’atletica, tra cui il presidente della Fidal Stefano Mei e il vicepresidente vicario Alessio Piscini, ha evidenziato il profondo legame tra l’amministrazione comunale e l'Atletica Campi Bisenzio.

La manifestazione ha visto anche il coinvolgimento di campioni del calibro di Alessia Trost e Barbara Lah, ulteriore conferma del livello di prestigio raggiunto dall'evento. Per quanto riguarda i risultati, le Fiamme Gialle Simoni si sono confermate campioni d’Italia al maschile per il terzo anno consecutivo, mentre la Studentesca Rieti Andrea Milardi ha trionfato al femminile, ritornando sul gradino più alto del podio dopo quattro anni di assenza. La gara è stata arricchita dalla partecipazione di atleti di altissimo livello, tra cui una decina di medagliati agli Europei Under 18 e numerosi campioni italiani, che hanno infiammato il pubblico con prestazioni di assoluto rilievo, culminate in spettacolari staffette 4x400 che hanno chiuso in modo entusiasmante la competizione.

Le foto della seconda giornata:

Questo successo va ad aggiungersi ai numerosi traguardi organizzativi già raggiunti dall'Atletica Campi, che continua a distinguersi per la sua capacità di allestire eventi sportivi di grande impatto. Già da ora si guarda con entusiasmo alla prossima sfida: la gara podistica “30 ‘n piana”, in programma il 3 novembre. Si tratta di una corsa di 30 km su un percorso pianeggiante che attraversa il centro storico di Campi Bisenzio, una tappa sempre più importante in avvicinamento alla Firenze Marathon.

Quest’anno, la “30 ‘n piana” offrirà anche alcune novità per arricchire ulteriormente un evento già molto apprezzato da atleti e pubblico. L'Atletica Campi Bisenzio, dunque, non si ferma e guarda già al futuro con nuovi progetti, tra cui il restyling della pista dello stadio Zatopek e la programmazione di ulteriori eventi di rilievo a partire dal prossimo anno. Nel frattempo, ci si prepara anche per la stagione invernale, con almeno una corsa campestre a Villa Montalvo, a conferma di una vitalità organizzativa che non conosce soste. La società continua a crescere e a promuovere lo sport come occasione di incontro e partecipazione, confermando ancora una volta il suo ruolo di eccellenza nel mondo dell’atletica italiana.