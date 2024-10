Atletica, campionati allievi. Per la Fratellanza ottavo e decimo posto

Si è chiusa con un 8° posto fra i maschi e un 10° fra le ragazze l’avventura de La Fratellanza ai Campionati di Società Allievi nella finale nazionale di Campi Bisenzio, che ha confermato la società gialloblù fra le prime 12 in Italia. In campo maschile i ragazzi de La Fratellanza hanno conquistato 111 punti, mentre lo scudetto è andato alle Fiamme Gialle Simoni con 174 punti davanti a Rieti (170) e Atletica Gavirate (149). In particolare luce Filippo Virdis che vince la gara di salto in alto con 1,89 metri. Secondo gradino del podio, poi, sia per Samuele Vecchi nell’asta con 3,80 metri che per Giacomo Gazzotti nel giavellotto con 54,40 metri. Tanti, inoltre, anche i terzi posti con Cesare Taglini nei 400 e 800 piani chiusi rispettivamente in 50"31 e 1’56"23. Stesso piazzamento per Gilberto Ibraimo (foto) nelle siepi con il crono di 6’08"45 e per Martin Boga nel martello con la misura di 53,13 metri. Nei 400 ostacoli è sesto Gregorio Taglini in 56"91 poi troviamo all’ottavo posto Matteo Cocconi nel lungo con 5,85 e di nuovo Ibraimo stavolta nei 3000 metri piani in 9’15"34. Le ragazze hanno invece concluso le loro fatiche con 106 punti nella due giorni vinta da Rieti con 176 davanti a Bergamo (172) e Atletica Vicentina (150). A spiccare su tutti nei piazzamenti individuali è Francesca Buselli vincitrice della gara di marcia coprendo i 5000 metri in 24’30"68. Sul podio anche Ginevra Vacirca nell’alto con la misura di 1,58 metri che le vale il terzo posto. Quarta Ilaria La Martina nell’asta con 2,85 metri e doppio quinto posto per Giada Margherita Ligorio nei 1500 e nei 3000 (4’59"62 e 11’03"13). Anna Volpi è sesta nel triplo con un balzo a 11,07 metri poi al settimo posto troviamo Laura Barone nel martello con 32,06 metri, Rita Manfredini nei 100 ostacoli in 16"02, Maria Alessandra Rinzullo negli 800 in 2’27"45 e Sara Roli nel giavellotto con 30,53 metri. Ottavo posto per Vittoria Tonioni nei 400 ostacoli in 1’08"56.