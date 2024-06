Atletica. Collezione di medaglie per Gianni Siragusa ai Campionati regionali

Poker di medaglie per il marciatore Gianni Siragusa (nella foto), ai campionati toscani individuali senior-master a Siena. Siragusa era impegnato nell’occasione in più specialità: sono arrivati l’argento nel getto del peso, l’oro nel salto in lungo e l’argento nel lancio del Giavellotto perdendo l’oro per pochi centimetri. Quindi per Siragusa anche il diciottesimo titolo toscano consecutivo, nella prova dei 3mila metri di marcia in pista. Un percorso agonistico che prosegue da autentico dominatore per l’atleta di Colle di Val d’Elsa. Risultati di primo livello che vanno ad ampliare il già consistente palmarès: sono oltre 700 le medaglie affisse in bacheca, tra allori regionali, nazionali, europei e mondiali. Ora qualche giorno di riposo e Siragusa tornerà a prepararsi, questa volta per l’evento di maggior rilievo della stagione: i campionati mondiali di Goteborg, in Svezia, nella seconda metà del mese di agosto. L’Impegno è con la nazionale, per la gara sulla distanza dei dieci chilometri il 17 agosto e a seguire, il 25 agosto, per l’appuntamento sarà sulla distanza olimpica dei vento chilometri di marcia su strada. Gianni Siragusa proverà dunque a recitare un ruolo da protagonista anche nella competizione iridata.