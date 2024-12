Atletica Cronoscalata dell’Antro del Corchia. Tris di Bascherini a tempo di record. Argento per Benedetti

E’ Stefano Bascherini (nella foto) il vincitore della quarta edizione della “Cronoscalata dell’Antro del Corchia“, la corsa in salita a cronometro di tre chilometri da Levigliani all’ingresso della grotta. La gara era valida come ultima prova del “Criterium podistico toscano" e del circuito "Highlander Apuane“. Al via si sono presentati in 150 e le partenze sono state scaglionate ogni 30" dalla località Lambora mentre l’arrivo era all’interno della suggestiva grotta piu profonda d’Italia. In una giornata tipicamente invernale, il più veloce è Bascherini, l’atleta del Parco Alpi Apuane che chiude i tre ripidi chilometri in 14’43“ vincendo per la terza volta consecutiva e stabilendo il nuovo record del percorso.

Staccato di soli 23“ il nuovo acquisto biancoverde Gabriele Bendetti e il podio maschile tutto apuano è completato da Mirco Pierotti in 15’34“. Al femminile la vittoria va a Nina Gulino dell’Atletica Castello che chiudendo in 18’19“, va a soli due secondi dal record della gara appartente a Elena Bertolotti. Si conferma in grande forma l’emergente Marta Micchi (Parco Alpi Apuane) seconda in 19’17“ mentre al terzo posto Giulia Antinori (Orecchiella Garfagnana) chiude in 20’05“. Il Parco Alpi Apuane si impone nel Memorial Abramino Maggi precededendo nell’ordine le società labroniche “Atletica Amaranto“ e “Sempre di corsa“.

ma.mu.