Atletica: Csi, dal 5 al 7 aprile a Calco. Campestre: Runnerini a caccia del tricolore

Tutto pronto, si scaldano i motori: I Runnerini Doc Asd Afaph a caccia del tricolore. I portacolori della compagine massese, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, da venerdì 5 a domenica 7 aprile saranno impegnati a nei campionati nazionali di campestre Csi a Calco in provincia di Lecco. Il gruppo di atleti è reduce dalle fasi di qualificazione che si sono prodotte tra Altopascio, Lecore (Firenze), Pian del Lago Monteriggioni Siena, Parco del Magliano a Massa. Ai nastri di partenza, con batterie nutrite da oltre 100 elementi per alcune categorie, avremo Sara Fregosi ( classe 2014 è 3° nel Gran Prix toscano) con gli indomiti e velocissimi Luca Pasquini e Leonardo David Mazzoni (esordienti A). Tra le ragazze in campo Matilde Della Bianchina (argento nel gran prix cross assoluto), Emma Barsanti (tenace e competitiva in ogni sfida). Con loro gli amatori B maschile Simone Fregosi (reduce da tante gare tra cross e strada regionali e non) e Gianluca Mazzoni (primo anno da competitivo).

Le quattro prove regionali in cui i runnerini si sono messi in gioco, oltre ad essere valide per il Gran Prix di cross, quest’anno per la categorie esordienti sono inserite anche nel Trofeo Next Generation under 12. Si tratta di una formula speciale in cui gli alfieri della coach Bertelloni si stanno impegnando alacremente. Le prove successive valide per questa particolare kermesse giovanile (da 5 a 6 competizioni da coprire per accedere alla classifica finale) e per qualificazione ai nazionali su pista Csi che avranno luogo i primi di settembre sono: 27aprile Campi Bisenzio (pista); 18 maggio Pisa (pista); 6 luglio Trofeo del Sole-Frigido (strada); 13 luglio 2° Meeting del Sole Massa (strada); 14 luglio Strafossone (strada). La classifica della Next assegna punti per ogni gara fatta e alla fine dei giochi sicuramente i Runnerini Doc si metteranno nuovamente in luce.

A queste si uniranno le gare Fidal: 6 aprile Cds cadetti a Lucca; 13 aprile pista a Lucca ; 25 aprile corsa in montagna a Camaiore o Gran Prix Liberazione a Siena; 5 maggio Borgo a Buggiano, strada. Per il Corrilunigina, al momento, avremo: 7 aprile Trofeo Proavis Castelnuovo Magra; 1 maggio Barbarasco.