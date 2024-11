Boxe. Week end di pugni alla nuova arena: ben 39 match

La nuova casa del pugilato reggiano sarà il teatro, per questo weekend, di una manifestazione che varrà per l’accesso ai campionati italiani assoluti degli atleti più esperti. Sono previsti 39 match validi per il titolo di campione regionale (8 oggi, 17 domani e 14 domenica), oltre a tre fuori torneo venerdì in cui si esibiranno i reggiani Simone Achiluzzi (63 kg youth), Kristian Shevchuk (66 kg junior) e Dimitriu Mihail (50 kg junior).

Quest’anno la Reggiana Boxe Olmedo potrebbe battere ogni record, avendo già cinque atleti qualificati di diritto per i Nazionali grazie ai meriti sportivi raccolti nelle manifestazioni precedenti (Michel Vescovini, Giacomo Giannotti, Rosalba Marcone, Dario Campanile e Alfred Commey).

L’Olmedo Boxing arena di via Gioia 4, allestita per accogliere cento spettatori e vestita a festa con sistema di luci e un grande led su cui trasmettere tutte le informazioni in diretta sul torneo, sarà accessibile con un biglietto da 10 euro per ogni giornata. Ecco la lista dei combattenti granata (tutti Elite) che saliranno sul ring: Pier Demuru (48kg), Manuel Cucci (60kg), Andrea Gerri (86kg), Davide Martelli (71kg), Raphie Osekwe (67kg), Sabri Mouhcine (nella foto 54kg) Giuseppe Usai (67kg).