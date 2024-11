Troppo forte la capolista. Ferrara United si arrende

Turno di campionato molto difficile per il Ferrara United Team, che va in trasferta a Vicenza, a casa dei primi della classe del Handball Malo. Una partita giocata al meglio contro un avversario molto forte, che fa valere da subito la propria esperienza unita al fattore campo, chiudendo i conti già nel primo parziale per 22-10. Ferrara continua però a dimostrare voglia di provarci, per maturare contro una formazione così agguerrita, chiudendo 39-22 e portando due giocatori a segnare 5 reti, Tonello e Zaltron. Arriva nel momento giusto la pausa del campionato, dando così modo agli uomini di

Andrea Ansaloni di mettere a frutto gli insegnamenti di questa prima parte di campionato e

ripresentarsi in campo il 16 novembre con tanta voglia di rivalsa, davanti al pubblico del Palaboschetto, che dovrà far sentire tutto il suo calore per la sfida contro Handball San Vito Marano, altra squadra vicentina che milita nella Serie A Bronze.

Dando uno sguardo, alle giovanili, arrivano una vittoria e un

pareggio con i più grandi, buone partite con i più piccoli che purtroppo non riescono però a

graffiare. Andando per ordine, l’under 18, arrivata alla 3^ di campionato, pareggia 28-28 sull’ostico campo del Rapid Nonantola. Vince alla grandissima l’under 16 in casa dei romagnoli del Lugo, andando così, dopo due giornate, in testa al girone a punteggio pieno. Le due under 14 escono sconfitte rispettivamente dalle sfide con Imola e Ravarino, come detto dopo aver disputato due buone prove con la squadra B.