Atletica Di scena bimbi e ragazzi da 3 a 16 anni. Nuovo appuntamento con le ’Fantoniadi’ al campo scuola

Secondo appuntamento con le ’Fantoniadi’, i tradizionali giochi organizzati dall’Atletica Uisp Marina del presidente Mauro Fantoni (nella foto) in collaborazione con Ente cultura e sport, Provincia e Fondazione Cr Carrara, riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. L’appuntamento è per stamani, al campo scuola di Marina di Carrara, con ritrovo alle 9. Sono 24 le discipline in cui i partecipanti si cimentano, con la possibilità di conoscere e avviarsi a uno sport. Da oltre 50 anni le ’Fantoniadi’ sono organizzate con la collaborazione di tecnici di specialità, con il Coni e con gli insegnanti delle scuole e negli anni si sono rivelate decisive per tanti ragazzi che nell’attività agonistica hanno raggiunto importanti risultati. Le iscrizioni sono accettate direttamente sul campo con un contributo volontario: l’incasso sarà devoluto all’Airc, l’associazione impegnata nella ricerca sul cancro. In programma gare di velocità, di retrorunnig, di ostacoli, corsa con il cerchio, staffette, salti (lungo, alto, asta), lanci (vortex, missilone, pallina col paracadute), duathlon e triathlon (con casco e bicicletta propria). La prima giornata delle nuove ’Fantoniadi’ si è tenuta prima di Natale; le prossime sono in calendario il 27 gennaio, il 24 febbraio, il 23 marzo, il 27 aprile e il 18 maggio.

ma.mu.