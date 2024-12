Atletica Diversi volti nuovi per il gruppo sportivo. Il Parco Alpi Apuane si rafforza per il 2025. Ecco Fontana e Da Vià

Dopo i grandi risultati del 2024 che si sta per concludere, la dirigenza del Gruppo sportivo Parco Alpi Apuane è al lavoro per preparare la squadra del prossimo anno che inizierà con l’imminente stagione del cross. Qui la società del presidente Graziano Poli sarà impegnata a difendere il tricolore conquistato a Cassino nel 2024 mentre, grazie ai risultati ottenuti, per il terzo anno consecutivo i biancoverdi saranno impegnati nella Coppa Campioni per club ad Albufeira, in Portogallo, il prossimo 2 febbraio.

Nel 2025, per la squadra assoluta si accasano in biancoverde, provenienti dalla Atletica Vomano di Teramo, il forte aviere Michele Fontana (nella foto), piu volte azzurro nel cross, e Roberto Di Pasquali; il bellunese Francesco Da Vià dal G.S. La Piave 2000 (promessa azzurra della corsa su strada) mentre dal Casone Noceto arrivano i giovani emergenti Geremia Taino e Alessandro Cafasso. Dalla Atletica Toscana arriva Oskar Samuele Cassi mentre dalla Atletica Livorno arriva lo junior Andrea Masi e dalla Sestini Fiamme Verdi di Arezzo l’altro junior Giovanni Scatizzi. Entrambi rafforzeranno il settore giovanile.

La squadra masters si rafforza con gli inserimenti dei titolati Adriano Curovich, Giacomo Molinaro e Nicola Nascosti dall’Atletica Vinci, mentre il team femminile vede l’ingresso della giovane Lia Ticci dall’Atletica Empoli.

