Atletica. Faenza è terza nella corsa campestre

È stato un weekend ricco di impegni e di soddisfazioni l’Atletica 85 Faenza. A Modena, ai regionali di marcia, il cadetto Riccardo Camporesi, ha vinto il bronzo col personale di 28’36’’24, mentre Mattia Servadei è arrivato 6° in 30’24’’64, col personale. A Borgaretto (TO), per il campionato italiano individuale e di società master di corsa campestre, la squadra manfreda, si è classificata al 3° posto, in una gara di livello altissimo. Tra tutti i risultati spicca il 2° posto di Fiorenza Pierli tra le F40 e 5° posto assoluto. A Massa Lombarda, alla seconda fase dei provinciali di cross giovanili, l’Atletica 85 Faenza ha partecipato con ben 64 atleti in tutte le categorie giovanili, dagli esordienti ai cadetti. Bene Ruggero Vespignani, 2° nei 2km cadetti. Nella stessa gara Kevin Bendandi è giunto 5°, davanti a Nicola Resta. A Parma, ai regionali di prove multiple cadetti, si sono difese bene Maia Minardi e Mihaela Secrieru nel tetrathlon, chiudendo rispettivamente con 2.044 e 1.949 punti. Buona misura nel salto in alto per Mihaela con 1,51 metri, e buon tempo anche nei 60hs per Maia che ha chiuso in 11’’27.