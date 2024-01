Atletica. Fratellanza, anno nuovo nel segno di un ritrovato Zlatan

Parte con una messe di risultati positivi, il 2024 della Fratellanza Modena, che nello scorso week end ha affrontato i primi veri impegni della stagione invernale di atletica: gli atleti gialloblù si sono divisi tra le prime gare indoor, e le prime prove in gare campestri, registrando ovunque ottimi risultati. È di andrei Zlatan (in foto) il primo acuto nella gara al coperto, che si è svolta al Campo Comunale di Modena, che dopo il positivo esordio sui 50 piani a Parma, si ripete anche sulla distanza canonica per le gare Indoor dei 60: il velocista gialloblù si mette alle spalle un 2023 complicato ritornando sui suoi migliori standard e vincendo con 6’’72. Al femminile accedono alle finali l’esordiente a livello assoluto Rita Manfredini, Anna Cavalieri e l’altra Allieva Chiara Cappi, mentre negli ostacoli esordisce con un successo tra le Junior Alessia Soukhomazov. Passando ai salti, buone notizie con Marco Vendrame che chiude quinto nell’alto ritrovando i due metri, mentre nel triplo femminile, secondo posto e personale migliorato per Benedetta Merzi.

Da Ancona arrivano ottime notizie per quanto riguarda l’esordiente in gialloblù Melissa Turchi, classe 2006, che nei 60 piani è quarta, davanti anche a Larissa Iapichino: inizia la stagione nelle prove multiple con un terzo posto, lo specialista Yoro Menghi che raccoglie 4570 punti nell’Eptathlon. Cesena è stata teatro della prima prova valida per i Campionati di Società di corsa campestre, fase regionale che la Fratellanza ha affrontato in forze raccogliendo buoni risultati nella categoria Senior/Promesse donne dove è terza, mentre è prima tra le Junior, nella stessa categoria maschile, e tra i Cadetti, mentre sono terzi gli allievi, e le Cadette, risultati che valgono alla Fratellanza il primo posto nella classifica del Trofeo Regionale di corsa.

Riccardo Cavazzoni