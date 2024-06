Atletica Grosseto Banca Tema. Il martellista Bigazzi va oltre i 60 metri

Altro fine settimana di gare per i lanciatori grossetani dell’Atletica Grosseto Banca Tema che sono stati impegnati sia sulla pedana di Rieti sia in quella di Modena ottenendo ancora ottimi risultati che fanno ben sperare per la stagione estiva oramai iniziata. L’attenzione maggiore questa era tutta rivolta al giovane Lorenzo Bigazzi, martellista grossetano con una già lunga carriera alle spalle, che in questa stagione ha mostrato notevoli progressi. Si era più volte avvicinato alla fettuccia dei 60 metri e che stavolta ha superato tale misura. L’atleta maremmano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno era presente al prestigioso Memorial Brandoli di Modena dove ha finalmente trovato quel risultato che cercava da qualche tempo e con la misura di 60,11 metri è giunto secondo posto regolando molti dei migliori specialisti italiani e perdendo di un soffio la prima posizione. Giova ricordare che Bigazzi è ancora un atleta che gareggia per la categoria Promesse ed essendo la gara open si è dovuto confrontare con atleti assoluti molto più grandi di età. Il risultato lascia ben sperare per i prossimi campionati italiani promesse e per il Challange che saranno il prossimo focus del martellista.

A Rieti invece erano in gare gli Allievi con in testa Bartolini, che ha riconfermato il suo valore dominando la gara e vincendo con un probante 54,86 metri sua terza misura di sempre. Bene anche Cappagli con 38,94 metri che rappresenta il suo primato personale e con il giovane Di Vivona a 26,71. Ultimo a gareggiare Lorenzo Fè nel giavellotto che ha incrementato il personale a 36,44 metri. Soddisfazione per il tecnico Francesco Angius per i continui progressi in una stagione che solo ora sta entrando nel vivo e vede i lanciatori grossetani ancora una volta protagonisti a livello nazionale.