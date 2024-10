Atletica Guerrino Grilli protagonista sulle Dolomiti: "Ho gestito bene la gara a livello muscolare"

Ottime prestazioni per lo “Stambecco di Castagnara“ Guerrino Grilli. Il portacolori dei Runnerini Doc Asd Afaph si è cimentato in svariate competizioni no limits nell’ultimo periodo inanellando piazzamenti degni di nota. Alla “Skyrace delle Dolomiti“ Guerrino è partito in mezzo al gruppone, subito dietro ai big con direzione Pordoi, attraversando le piste da sci con pendenze fino al 41%. Arrivato al Pordoi, 2239m fino alla mitica forcella, quella a zig zag con pendenze del 25-30%, ha proseguito fino al Sass Pordoi 2950 m di altitudine su pezzi rocciosi e neve presente fino al Piz Boe’ (3152 m di altitudine). Tutto questo in 10km di percorso. Poi, nei rimanenti 12 km di discesa, Grilli ha dovuto fare i contisu un tracciato con rocce e sassi e corde d’acciaio prima dell’arrivo a Canazei. Soddisfazione per il portacolori Afaph: "Ho gestito bene la gara sia a livello muscolare sia di fiato perché ho svolto la rifinitura in altitudine e il rischio era quello che ti venissero addosso i sassi dei concorrenti".

Un plauso a Grilli giunto 344° su 1000 con 300 ritirati. Al suo attivo il 3° posto alla 15ª edizione “Vagli-Campocatino“, alla Camaiore Matanna Metato (14° assoluto, 2° Veterano con 2’ di miglioramento rispetto all’edizione precedente).