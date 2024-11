Scherma. Koala, tre bronzi alla prima prova nazionale Master. Medaglie per Alessandrini, Schmitt e Franchi

Fabrizia Alessandrini e Jean Nicolas Schmitt nella spada, Caterina Franchi nella sciabola: tre medaglie di bronzo dell’Ama Scherma Koala, conquistate alla prima prova nazionale Master. La gara del circuito Over24 si è svolta a Zevio (Verona). Per Alessandrini (Cat.3 femminile) vittorie in tutti gli assalti della fase a gironi. La reggiana ha poi superato Piccinino (10-1) e Benetton (10-3). Lo stop in semifinale con la francese Appavoupoulle (7-10). Nella Cat. 3 di spada maschile, tre vittorie per Schmitt nei gironi, poi gli assalti a eliminazione diretta vinti con lo sloveno Pors (10-8), Dalessandri (10-7), Lama (10-9) e Tulumello (10-9). In semifinale sconfitta contro Ferro (10-9). Nella Categoria 1 di sciabola femminile Caterina Franchi ha superato il primo assalto del tabellone principale (10-9 contro Pingelli, Roma) e ha perso in semifinale contro De Cicco (Padova, 6-10). Quinto posto per Gabriele Vincenzi nella Categoria 2 di spada maschile. Per l’Ama in pedana anche Federica Frignoli, Paola Lanza, Denis Antonioli, Luigi Leoncini Bartoli, Lorenzo Mercanti, Antonello Dalla Nave, Andrea Paterlini, Nicola Guerra, Lorenzo Bonacini, Stefano Franceschi, Alberto Torricelli.