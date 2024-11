Pallamano Serie A Gold. Siracusa troppo forte. Vikings mai in partita. Domani sfida a Brixen

ALBATRO SIRACUSA

35

VIKINGS RUBIERA

22

ALBATRO SIRACUSA: Marino 2, Sciorsi 4, Zungri 2, Cantore 1, Paoloni 2, Fasanelli, De Luca, Molina 2, Vinci 6, Mesanovic, Guggino 3, Sanek 1, Hermones Silva, Mantisi 2, Karanovic 3, Angiolini 7. All. Garralda.

VIKINGS RUBIERA: Rivi 1, Benci, Bortolotti 3, Errico 3, Oleari 2, Bartoli R. 2, Gonzalez Parra, Hila, Manzini, Giovanardi 2, De La Santa 5, Strada, Canelli 1, Mazzilli. All. Galluccio.

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno.

Note: primo tempo 19-10. Sette metri: Siracusa 3/4, Rubiera 2/5. Minuti di esclusione: Siracusa 2, Rubiera 2.

Ancora una sconfitta, la nona in altrettante partite, per i Vikings Rubiera (0). La formazione rossoblù non è mai in partita nella sfida infrasettimanale di Siracusa, dove ad imporsi sono i padroni di casa dell’Albatro (14), apparsi in totale controllo. Il risultato, infatti, non è mai in discussione: dopo 13’ il tabellone recita 13-7 con gli ospiti che non riescono mai a tornare a contatto. Domani, per fortuna, si torna subito in campo: alle 18, al PalaBursi, arriva Brixen (7).

Foto: Pasko Hila