Atletica I Gas Runner e l’Uisp premiano i docenti e gli studenti dell’Ipsia che hanno realizzato il trofeo. La Massa-San Carlo sale in cattedra. Berti: "Rappresentano un’eccellenza»

Cerimonia al campo scuola. I Gas Runners e la Uisp di Massa consegnano i riconoscimenti agli studenti e ai docenti dell’istituto professionale per industria e artigianato (Ipsia) . Questi ultimi hanno realizzato il trofeo per la premiazione della Massa San Carlo. "E’ già il secondo anno che al campo scuola organizziamo questa piccola cerimonia donando agli artefici di questa splendida creazione un diploma e una maglia a ricordo della manifestazione – ha dichiarato Giorgio Berti, presidente comitato territoriale Uisp di Massa –. Sono dei veri artisti e rappresentano l’eccellenza per bravura e capacità sul territorio apuano. Hanno scolpito completamente a mano il trofeo. Per ringraziarli del loro gesto come Uisp abbiamo donato un piccolo trofeo alla scuola per questa bellissima collaborazione. Alla Massa-San Carlo hanno partecipato anche i Runnerini Doc Afaph e vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla coach Vittoria Bertelloni che ha reso possibile la gara giovanile. Alla kermesse hanno aderito atleti giunti da tutta la toscana e oltre e, grazie alle opere di questi ragazzi, abbiamo dato ancor maggior risalto alla nostra provincia. Le gare agonistiche, a parte l’aspetto sportivo, consentono un momento di inclusione, di mostrare le bellezze del territorio massese che è veramente spettacolare, Mentre salivo verso la Massa San Carlo, osservavo l’orizzonte ammirandone lo splendore. La bellezza apuane dove il bianco del marmo che si stagliava nel verde non ha eguali".

All’incontro erano presenti per la Uisp oltre a Berti, il vice presidente Arturo Alberti, il responsabile settore ciclismo Luciano Bellè, per la Gas Runners il presidente Simone Marchini, Andrea Falchetti e Alessandro Portunato che hanno espresso la loro gioia e soddisfazione, I ragazzi premiati sono: Pablo Vero Bertagnini, Alessandro Diano Fruzzetti, Valentina Bellè, Diego Alberti, Filippo Sacchi, Luca Zaccagna, Giacomo Sacchi, Alice Locatelli, Viola Dainese, Giada Del Mancino, Ivan Zhuravlev. Con loro i docenti Sara Simonini, Giuseppe Costa, Marco Ambrosini e Marco Ravenna.. A fine cerimonia è stato offerto un buffet a tutti i partecipanti.

