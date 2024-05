Atletica: i risultati delle gare allo stadio Galli. Bene anche Turchi che sfiora il titolo negli 800 metri. Conti, Fagliarone, Mazzanti e Ricciardi. Poker d’oro ai campionati regionali

Titoli regionali a pioggia per la Sacmi Avis per Conti, Fagliarone, Mazzanti e Ricciardi.

Nonostante la pioggia battente, vento e anche sole lo stadio Galli è stato protagonista di bei risultati, anche cronometrici, ai campionati regionali. Complice la pista bagnata e una sfortunata caduta sui 110 hs Andrea Mazzanti vince con 15”55 e si porta a casa il primo titolo regionale.

Un’altra soddisfazione per la Sacmi Avis arriva sui 100 piani: lo junior Simone Ferrari corre con l’ottimo crono di 11”02 che gli vale il pb e il 5° posto.

Il secondo titolo regionale giunge sui 400 metri, dove Francesco Conti corre in 47”41, suo secondo tempo finora. Molto bene sulla stessa distanza anche il giovane Mattia Turchi, 5° in 49”27 con il primato personale e Alessandro Bacci, 10° classificato, con 50”91.

Titolo sfumato invece sui 1.500, dove Riccardo Gaddoni gestisce bene la gara ed entra in testa sul rettilineo finale, ma la giornata è stregata per le volate e chiude al 2° posto con il tempo di 3’55”06.

Argento anche per il suo compagno di allenamento Riccardo Dall’Osso sui 3.000 siepi: il crono di 9’34”35 è senz’altro buono, ma lascia però un po’ di amaro in bocca per il mancato minimo per il Challenge.

Poi due titoli regionali: comincia Andrea Fagliarone nel lancio del martello con la misura di 48,69 e quindi Luis Matteo Ricciardi nell’ultima gara in programma, i 5.000 metri, dove detta il ritmo fin da subito e va poi ad accelerare per finire in 14’34”01. Nella stessa serie si difende bene anche Riccardo Ghinassi, che ferma il crono a 15’11”57, piazzandosi 4°.

Sfuma la medaglia d’oro per un altro mezzofondista: nonostante un’ottima gara e il suo secondo migliore tempo, 1’51”93, sugli 800 metri Mattia Turchi per soli due centesimi è secondo in volata. Altro importante podio ai regionali è quello di Andrea Mazzanti: 3° sui 400 hs in 54”58.

Da segnalare infine Simone Ferrari sui 200 metri 11° in 22”24.

Matteo Alvisi