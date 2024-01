Atletica: i risultati. Il giovane Beccari vince il Campaccio

L’atleta della Sacmi Avis, Achille Beccari, vince tra i ragazzi il cross del Campaccio: 1,2 chilometri in 4’33’’ al gelo di San Giorgio sul Legnano. Al Palaindoor di Ancona Michele Brini vince i 60hs in 8“39. Per il multiplista vittoria anche nel peso con 12,80, misura che migliora di 6 centimetri il primato personale. Sui 200 Daniele Cetrone fa 22“75 e si piazza settimo. Per l’Atletica Icel Lugo sui 60 hs il miglior crono è di Anna Venieri: dopo il 9“17 in batteria corre in 9“24 nelle finali. Anna Venieri si migliora poi nel salto in lungo, dove porta il proprio Pb a 5,43 con la quarta posizione. Sempre ad Ancona Yeboah e Gozzi staccano il pass per i campionati italiani Al Pala Casali, terreno di allenamento di Gianmarco Tamberi, la gara di salto in alto regala emozioni anche agli atleti imolesi. Gozzi vola a 1,85, migliorando il primato personale. Sui 400 Mattia Turchi corre in 49“75 e fa segnare il nuovo pb indoor.

Mirko Melandri