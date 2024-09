Atletica I Runnerini Doc protagonisti con Grilli. Doppio podio per lo “ Stambecco di Castagnara“

Sventola la bandiera dei Runnerini Doc. Lo “Stambecco di Castagnara“, Guerrino Grilli, si è reso protagonista in diverse competizioni “spezza gambe“ su tracciati tecnicamente impegnativi in cui ha messo testa, anima e cuore. Spronato dal compagno di allenamenti, il “Falco Rescetino“ Alessio Conti, recentementeha preso parte alla 15ª edizione della “Vagli-Campocatino- Vagli“ giungendo 3° tra i veterani. "Sono partito gestendo le gambe e avendo modo di alternarmi nelle posizioni con vari atleti fino allo scollinamento dove mi sono sentito a mio agio nonostante a volte la discesa non la faccio a tutta".

Guerrino Grilli ha gareggiato a Camaiore nella “Matanna-Metato“ su 16 km con 960 di dislivello. "E’ stata più impegnativa. Siamo partiti dal centro di Camaiore 3 km di strada asfaltata in salita fino alle terme di Candalla dove ho mantenuto il gruppetto dei primi 13 andando bene. A quel punto è iniziato il sentiero Cai (10 km di salita ininterrotta) che resta boscoso fino quasi in vetta. Superato il saliscebdi della cresta, abbastanza stretto, ho affrontato in discesa la mulattira, tranne gli ultimi km asfaltati, fino al traguardo posto a Metato". Grilli ha chiusp la gara al 14° posto assoluto, 2° tra i veretani.

V.B.