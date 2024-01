Atletica. Il campionato toscano di corsa campestre arriva al parco urbano di Castelfiorentino

Oltre 800 partecipanti dai 16 anni da tutte le regioni italiane, suddivisi in 6 categorie, convergeranno nel prossimo week-end su Castelfiorentino, e in particolare al Parco Urbano “Gino Bartali“, per dar vita al Campionato di Società Toscano di corsa campestre, valido per l’accesso ai campionati nazionali. La manifestazione sarà organizzata dalla Polisportiva I’Giglio in collaborazione con il Comitato Fidal regionale e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino. Le gare regionali saranno disputate domenica mentre sabato pomeriggio dalle 14.30 sono previste quelle riservate ai giovanissimi atleti (bambini e ragazzi dai 5 anni in poi). Tra le gare regionali in programma domenica si segnalano fra l’altro (oltre a tre stranieri) anche alcuni atleti che in passato hanno partecipato anche ai campionati europei.

Nel dettaglio la manifestazione di domenica prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo delle giurie e dei partecipanti. Alle 9.50 è prevista la prima partenza delle Allieve (4 km) a seguire quelle delle altre categorie, fino all’ultima gara (partenza ore 11.45) da parte degli Assoluti e promesse. Saranno premiati i primi 10 classificati delle 6 categorie. "La manifestazione in programma questo fine settimana – osservano Silvano Comanducci, presidente della Polisportiva I’Giglio e Tiziano Marzotti, responsabile del settore di Atletica – è in assoluto una delle più partecipate della nostra regione. E questo rappresenta motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la Polisportiva, che da anni è impegnata per far sì che Castelfiorentino possa ospitare gare di questo livello. Desideriamo ringraziare, a questo proposito, gli oltre sessanta volontari della Polisportiva che tra sabato e domenica si sono resi disponibili per assicurare la buona riuscita dell’evento, e inoltre gli sponsor ovvero Masoni e Fredianelli, Cartotecnica Romagnoli e Manetti Alimentari per il loro prezioso contributo".