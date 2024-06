Atletica, il Cus Macerata brilla ad Ancona con Tomassoni e Dezi

Doppio hurrà per il Cus Macerata atletica. Ad Ancona la Polisportiva fresca di trasloco da via Valerio, ha conseguito due risultati che possono portare invece lontano i giovani Sofia Tomassoni e Edoardo Dezi. La prima ha vinto la 5km di marcia riservata alle ragazze categoria Allieve e così è diventata campionessa regionale. Nessuna ha saputo tenere il ritmo tacco-punta di Sofia che ha registrato il tempo di 25’11“95 nuovo record personale e crono che le garantirebbe pure la partecipazione al Campionato europeo Under18 di Banska Bystrica (Slovacchia) che si svolgerà dal 18 al 21 luglio. Il condizionale però è d’obbligo perché la Federazione può iscrivere solo 2 atlete e purtroppo al momento ci sono marciatrici con tempi migliori. Che dire poi di Dezi? Sempre nel capoluogo dorico il cussino ha vinto la gara di lancio del disco, categoria Cadetti, col nuovo record personale di 35,76 metri. Un’ottima esecuzione per il discobolo, misura utile per poter partecipare al Campionato italiano Cadetti in programma a Caorle il 5 e 6 ottobre.

Andrea Scoppa