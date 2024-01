Atletica Il maltempo ostacola i Giochi della gioventù Partecipazione ridotta ma ottimi risultati Vince la solidarietà

Partecipazione ridotta a causa di maltempo e influenza ma ottimi risultati, specialmente tra i più piccoli, nella seconda prova della edizione 2023-2024 dei “Giochi della Gioventù Uisp“ organizzati dalla Atletica Uisp al campo scuola di Marina.

"Sono state disputate diverse gare per l’avviamento all’atletica leggera e al triathlon con grandi risultati specialmente tra i più piccoli che si sono mostrati sicuri e pronti per il futuro – scrive la società in una nota – ma il risultato più importante è stato ottenuto dal contributo dei genitori per sostenere la ricerca sul cancro a favore dell’Airc".

Sabato 27 gennaio è in programma la terza prova (campo scuola, ore 10), con gare aperte a tutti, dai bambini di 5 anni fino a ragazzi delle scuole medie. Sono previste prove di duathlon corsa+bici (si può partecipare con bici personali di qualsiasi tipo e con casco obbligatorio); gare di velocità su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100; di retrorunnig su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100); di ostacoli sui metri 30, 40, 50, 60, 80, 1000 siepi; corsa sui metri 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 e corsa con il cerchio; staffette metri 8x50, 4x100, 4x200; staffetta 100, 200, 300, 400, 800, 1000; salti (lungo, alto, asta); decathlon; lanci (vortex, missilone, pallina col paracadute); duathlon e triathlon. Per info Mauro Fantoni (nella foto) 339 26.82.681.

ma.mu.