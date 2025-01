Atletica Il Parco Alpi Apuane scopre le carte. Il diesse Bonatti illustra i programmi. Tutti gli obiettivi

Una squadra rinforzata per provare a fare ancora meglio. E’ l’obiettivo del Gruppo Sportivo Parco Alpi Apuane Team Ecoverede Cetilar, per il nuovo anno. "Proveremo a migliorarci, ma non sarà facile perché nel panorama italiano ci sono squadre che si sono molto rinforzate – dice il ds biancoverde Paolo Bonatti – noi abbiamo lavorato per rinforzare i vari settori con atleti sia giovani che di esperienza, l’importante è che siano persone che portino passione ed entusiasmo, che sono il vero carburante per il buon andamento delle società".

E molti sono gli obiettivi che la società del presidente Graziano Poli vuole centrare: il primo in ordine di tempo è la conquista del 15° titolo toscano di cross, ma a febbraio c’è l’importante appuntamento con il campionato europeo di cross per società dove il Parco Alpi Apuane sarà una delle due società (l’altra è la parmense Casone Noceto) che, in virtù dei risultati raggiunti, rappresenteranno l’Italia.

A marzo ci sarà poi il campionato italiano di cross a Cassino, mentre maggio è il mese del campionato italiano su pista. In autunno sarà invece la volta del campionato italiano dei 10 chilometri su strada (settembre), del campionato italiano di mezza maratona (ottobre) e del campionato italiano di maratona (novembre).

ma.mu.

Nella foto, Paola Lazzini e Graziano Poli