Atletica indoor. Iapichino, Vandi e Pagliarini: quante stelle nel weekend di gare ad Ancona

Entra nel vivo la stagione dell’atletica al PalaCasali di Ancona dove va in scena il secondo fine settimana di gare: in programma due meeting assoluti, oltre alla riunione giovanile e al festival delle prove multiple. Un altro weekend di grande partecipazione, con circa 1.600 iscritti, e di confronti ad alta intensità agonistica. Su tutti spicca quello dei 60 metri di domani pomeriggio ed è atteso l’esordio di Alice Pagliarini, sarà la prima uscita con la maglia delle Fiamme Gialle per la pluricampionessa italiana allieve che deve ancora compiere 18 anni proveniente dall’Atletica Fano Techfem e già scesa al crono di 7"38 nella passata stagione. La sfida è con Larissa Iapichino (Firenze Marathon), fuoriclasse azzurra del salto in lungo che inizia con un test sul rettilineo come l’anno scorso quando la toscana riuscì a correre in 7“47. Fari puntati anche sugli 800 metri di Eleonora Vandi (Avis Macerata), al maschile tocca ai compagni di club Ndiaga Dieng e Federico Vitali. Tutti i meeting del weekend saranno trasmessi in diretta su www.atletica.tv a cominciare da quello di sabato che vedrà in azione nei 400 metri l’anconetano Alessandro Moscardi (Firenze Marathon), già argento europeo U23 con la staffetta azzurra. Scendono in pista le specialiste del mezzofondo sui 1500 con Ilaria Sabbatini (Avis Macerata), Domani ci sarà la corsa campestre con la seconda tappa dei Societari master all’Abbadia di Fiastra.