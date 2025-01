Atletica, la 10 km. Falasca Zamponi primo ad Ancona

È iniziata col piede giusto la stagione agonistica 2025 del podismo per l’Atletica Potenza Picena: il suo portacolori, Andrea Falasca Zamponi, ha vinto la prima prova del Campionato regionale per società, disputata a Civitanova. L’atleta del team potentino ha coperto i dieci chilometri del percorso nel tempo di 33’02“, precedendo sul traguardo Fabio Sirocchi (Asa Ascoli Piceno) in 33’09“ e Leonardo Storani (Atletica Avis Macerata) in 33’18“. Il vincitore è andato subito all’attacco in compagnia dei due concorrenti appena citati, poi ha progressivamente aumentato l’andatura giungendo primo all’arrivo in solitaria.

"Grande la prestazione di Andrea che ha vinto con merito confermando il suo talento. Ora – dice Franco Leandrini, presidente dell’Atletica Potenza Picena – ci prepariamo per la seconda prova del campionato regionale, in programma ad Ancona il 23 febbraio".