Atletica, la corsa del 2 marzo. Una Termal Marathon per tutti i gusti

La Termal Bologna Marathon è in programma il 2 marzo, con partenza dal centro storico. E iscrivendosi entro domani, ci sarà la possibilità di usufruire di una tariffa differente da quella che scatterà domani. La giornata del 2 marzo prevede la Termal Bologna Marathon con i suoi 42,195 chilometri, la 30 chilometri dei Portici, e la Run Tune Up di 21,097 chilometri. In programma anche una corsa di solidarietà, di cinquemila metri, nel nel centro storico (la Tecnocasa Bologna City Run) e, per i più piccini, alla vigilia della grande kermesse, la Tigotà Kids Marathon del sabato.

La Maratona di Bologna prevede tre giorni di festa in Piazza Maggiore, una delle piazze più belle d’Italia, offrendo a tutti i partecipanti diverse opportunità per visitare e scoprire una città unica, ricca di cultura e luoghi di interesse.