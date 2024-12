Atletica, la corsa in programma il 12 gennaio. ’Interporto Race’ con Bouih e Nestola

Dopo lo stop legato all’allerta rossa dei mesi scorsi, sarà recuperata la prima edizione della Interporto Race, la gara di corsa, sulla distanza di 5 e 10 chilometri, che era prevista per il 20 ottobre. L’appuntamento è alle 8,30 di domenica 12 gennaio. Mezzora più tardi il via della camminata, poi alle 10,30 lo start della prova femminile sulla distanza dei 5 chilometri. Distanza doppia, e partenza alle 11,30, per gli uomini per una gara organizzata dall’Atletica Blizzard di Tonino Donato. Non ci saranno Francesco Guerra ed Elisa Palmero, che avrebbero dovuto essere presenti il 20 ottobre. I due sono in raduno in Portogallo.

Ci sarà l’azzurro delle siepi Yassin Bouih (Fiamme Gialle) finalista agli Europei di Roma e azzurro nei 3000 Siepi ai Giochi di Parigi. In questo 2024 Bouih ha ritoccato il personale nella 10 chilometri su strada con il tempo di 28’43”. In campo femminile ci sarà Sara Nestola (Corradini Excelsior) allieva di Stefano Baldini.