Atletica. La cussina Miriam Botti si impone a Modena

Si è svolta a Modena la prima prova regionale del campionato di lanci nella categoria assoluta. In un clima uggioso, la cussina Miriam Botti, alla sua prima uscita stagionale, ha vinto la gara nella categoria promesse superando una ventina di atlete e lanciando il martello alla misura di 40,52. Questa misura conferma i progressi tecnici fin qui ottenuti e l’avvicina al minimo per gli italiani, che cercherà di agguantare nelle prossime gare.

Per Ferrara era in gara anche Sara Bersanetti dell’Atletica Estense, che alla sua prima gara nella disciplina, ha ottenuto un onorevole terzo posto nella categoria assoluta con la misura di 23,71, misura che a dispetto di quel che si può pensare è il risultato di pochi mesi di allenamento con l’attrezzo da lancio, dando non solo autostima, ma forte motivazione per un continuo miglioramento.