Atletica, la finale B del campionato società

Prato, 21 settembre 2024 – Finale B campionato società atletica al Mauro Ferrari di Prato sabato 21 e domenica 22 settembre Prato sarà il cuore organizzativo della Finale B del campionato di società assoluto su pista.

Sabato 21 e domenica 22 settembre l'impianto Mauro Ferrari in via San martino di Galceti, organizzato dall'Atletica Prato, accoglierà le società, provenienti da tutta Italia, per disputare le finali nazionali di atletica leggera. Saranno presenti Alessandria, Imola, Pontevecchio Bologna, Forlì, Piacenza, Atletica Oruzza e Reggio Emilia, Atletica Siena, Atletica 2005, Spezia, Sassari, Alba Docilia Savona, Arcobaleno Savona Lagarina Trento, San Vendemiano Treviso, Insieme Verona, Pindemonte e Bentegodi Verona. "Sarà una manifestazione di livello assoluto con tanti atleti che hanno partecipato ai campionati italiani e che sono tra i migliori in Italia - spiega il presidente dell'Atletica Prato, Sauro Settesoldi - per noi è una prova importante perchè è un campionato nazionale e dopo gli interventi sulla pista e sull'impianto è il primo test vero con una manifestazione davvero importante. Ringraziamo la Fidal nazionale e il presidente Stefano Mai insieme al comitato toscano che hanno ritenuto il nostro impianto adeguato per manifestazioni di questo livello".

Due giorni dove si potrà vedere l'atletica di alto livello ?

"Invitiamo tutti gli appassionati a venire allo stadio di atletica a seguire le gare - continua Settesoldi - sarà davvero uno spettacolo e tutta l'Atletica Prato sarà a supportare l'avvenimento con i nostri ragazzi e i tanti volontari che metteremo a disposizione dell'iniziativa. Siamo una società che conta oltre 600 iscritti e che sta crescendo anche dal lato qualitativo con atleti importanti. Tra l'altro domenica 13 ottobre organizzeremo una manifestazione internazionale di marcia e avremo campioni mondiali e anche i nostri atleti saranno protagonisti. Insomma stiamo crescendo sia dal lato sportivo ma anche organizzativo"