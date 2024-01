Atletica La gara corsa campestre si è decisa negli ultimi 200 metri. Yassin Lamnaouar vince il titolo regionale

Yassin Lamnaouar, classe 2005, portacolori della Toscana Atletica Jolly, sorprendendo tutti vince nella corsa campestre del campionato di società del Gran Ducato di Toscana, garaJuniores dei Cds, ottimamente organizzata da “I Giglio“ con la collaborazione del comitato Fidal regionale e valida per l’accesso alle finali del campionato italiano. La vittoria è arrivata grazie a una saggia distribuzione della fatica, che ha portato l’ex fluidificante della Pontremolese calcio a coprire i seimila metri in 19 minuti e 39 secondi, un ottimo tempo anche nella prospettiva delle corse in programma nella stagione 2024.

Grande entusiasmo del numeroso pubblico presente al parco “Gino Bartali“ di Castelfiorentino e grande soddisfazione per i suoi sostenitori, per tutta la sua società e soprattutto per il tecnico Gaetano Testini, che con un allenamento costante, meticoloso e con i preziosi consigli, è riuscito a farlo trovare pronto per il primo appuntamento della stagione, che Yassin ha saputo interpretare alla grande dimostrando di possedere mezzi importanti da sviluppare e perfezionare.

Grande gioia e tanta felicità per il protagonista di un’impresa importante e al termine della gara hanno dichiarato di essere molto contento di questo avvio di stagione. "Sono riuscito a trasformare la tensione accumulata prima della gara – ha detto al termine – in energia positiva e nel corso degli ultimi duecento metri ho superato e staccato il favorito alla vittoria l’azzurro di triathlon Edoardo del Bianco".

Questi i primi cinque classificati: 1) Yassine Lamnaquar (Toscana Atletica Jolly) 19’39“; 2) Edoardo Del Carlo (Atl. Pietrasanta Versilia) 19’45“; 3) Antonio Del Vecchio (Atletica Livorno) 19’50“; 4) Giovanni Scatizzi (Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar) 19’55“; 5) Sebastiano Simonetti (As Atletica Virtus Lucca) 20’15“.

Ebal.