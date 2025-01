Atletica. La Sacmi Avis brilla a Cesena

A Cesena, lo scorso fine settimana, nella prima prova dei CdS Cross, l’Atletica Imola Sacmi Avis ha performato nel migliore dei modi unitamente all’Icel Lugo. Tra le Promesse Sara Morini è salita sul gradino più alto del podio così come Achille Beccari su un percorso di 1,5 chilometri col crono di 4’49’’ tra i Ragazzi. La squadra è arrivata ottava. Tra i Master 65 Daniele Dottori ha conquistato la medaglia d’oro Nel cross lungo uomini (8 chilometri) Riccardo Dall’Osso è il miglior imolese, 18esimo (26’21). La classifica viene incrementata da Mattia Reggidori, Riccardo Gaddoni, Riccardo Ghinassi e Nicola Baldisserri, per un provvisorio settimo posto di società. Su questa distanza da segnalare anche il Master 35 Luca Cavina e la Promessa Samuele Grillini. Nelle classifiche dei CdS quinta posizione provvisoria sia per gli Allievi (4 km) con Lorenzo Ghiselli, Matteo Baruzzi, Mattia Ferri e Alessandro Graziani sia per le Ragazze con Agata Dalfiume e Allegra Molina Perez Minotti. Seste^ le Cadette (2 km), tra le quali si spiccano Margherita Castagnari, quinta all’esordio nella categoria, e Nicole Pasini, settima, in crescita anche Viola Fabbri.