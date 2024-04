Atletica Lamnaouar campione italiano Juniores

di

La Polisportiva Pontremolese impegnata nel venticinquesimo campionato Nazionale Csi di corsa campestre, torna dalla trasferta in terra Lombarda con una medaglia d’oro e ottimi piazzamenti. La compagine Lunigianese, si è presentata in terra lecchese allineando ai nastri di partenza 14 atleti, predominante la quota rosa. Una splendida giornata di sole ha accolto i 2000 protagonisti provenienti da tutta Italia, sole caldo ma percorso molto duro, inframezzato da saliscendi e reso pesante dalle piogge dei giorni precedenti. Tutto ciò però non ha impedito al Pontremolese Yassine Lamnaouar seguito dal coach Gaetano Testini di aggiudicarsi, dopo una gara combattuta, il titolo italiano nella categoria Juniores.

Il forte atleta gialloblù ha percorso i 5900 metri della prova in 19’21“73 precedendo sul traguardo il compagno di fuga. Una vittoria frutto di un crescendo rossiniano che arriva a distanza di sette mesi dopo aver lasciato il calcio giocato. Ma non sono mancate le soddisfazioni anche dal settore giovanile dove le atlete della società Pontremolese hanno dimostrato il loro valore versando sull’erba Lombarda sudore e voglia di mettersi in gioco in questa prima importante manifestazione, dopo aver duramente lavorato per tutta la stagione con l’allenatrice Chiara Ferdani coadiuvata da Pierluigi Tamagna e Silvia Bertolini. Ad aprire la giornata sportiva è la più piccola del gruppo Micol Ottanelli, sorprendendo un po’ tutti ha disputato una buona gara riservata alla categoria Esordienti affrontata senza timori reverenziali ma con piglio deciso. Sono 1100 i metri per la categorie “Ragazze B“ che vedeva al via Elisa Pizzanelli ottimo 18° posto assoluto e Viola Arioni indomabile su un terreno che si fa sempre più ostico. Elena Armanini e Marisol Bergantini nella categoria A’ hanno chiuso la loro corsa a metà gruppo. Anche le Cadette tutta al femminile Matilde Musetti (40), Emilia Nadotti (52), Ilaria Magnani (56) e Giulia Bertoncini (74) hanno dimostrato tutta la loro voglia d’essere competitive ottenendo buone prestazioni sul nutrito numero di concorrenti (169).

Ma non è finita. La sempre presente famiglia Leoncini non si è risparmiata sui prati di Calco, Linda e Sofia hanno affrontato con il consueto agonismo i 3300 metri della loro prova per poi tifare il papà Maurizio ottimo 44° classificato negli Amatori B. Stessa categoria nella quale si cimenta Gianpiero Musetti non solo accompagnatore ma anche ottimo esempio sportivo. Oltre alle prestazioni personali da segnalare il 7° posto conquistato dallo Staffettone delle Regioni, dove la staffetta Toscana A’ composta per i 4/5 dalle cadette della Polisportiva hanno ottenuto questo splendido risultato che dimostra come il vivere lo sport insieme porta sempre qualcosa di splendido sia dal punto di vista sportivo che umano. In buona sostanza per la Polisportiva è stato un week end ricco di tanti bei ricordi da mettere in bacheca e al tempo stesso tenersi in forma per la stagione su pista.