Atletica. L’Asd Pontedera premia chi si è messo in luce

E’ tempo di premiazioni per l’Asd Atletica Pontedera, che ha consegnato un riconoscimento (in denaro) a tutti gli atleti che si sono distinti per le loro prestazioni sportive con buoni punteggi nelle graduatorie Fidal. Questi i premiati: Giovanni Vezzi, Matteo Salvadori, Giuseppe Gallina, Gioele Pacifico, Andrea Calloni, Gianmarco Barsotti, Francesco Marinari, Andrea Toti, Azzurra Mauti, Luca Vallefuoco, Miro Turini e Daniele Molino (assente in quanto impegnato in gare).

La speranza della presidente Nicoletta Ricci e dei vice presidenti, Alberto Barsotti e Roberto Fiorentini, è che questo riconoscimento serva da ulteriore stimolo per gli atleti.