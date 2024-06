Atletica. L’Avis comanda al maschile e al femminile

L’Atletica Avis Macerata ha vinto con la squadra maschile (11.614 punti) e con quella femminile (12.553 punti) i Campionati marchigiani di società assoluti disputati ad Ancona. A livello individuale importante il contributo di Federico Vitali che ha vinto nei 400 con il primato personale di 48.18 e negli 800 metri con il tempo di 1:51.86. L’atleta cingolano ha ottenuto la vittoria anche nella staffetta 4x400 in 3:28.65 assieme ai compagni Achille Natali, Elia Vargas e Lorenzo Angelini; quest’ultimo è protagonista anche nei 100 metri, mettendosi al collo il bronzo dopo aver corso in 10.90. Argento anche per Simone Coppari nei 400 ostacoli in 1:02.07 e Marco Pallotta nei 3000 siepi con il primato personale di 10:21.03. Dalla pedana dell’asta anche Gabriele Bondi arriva secondo salendo a 4.10 dove invece nella pedana del triplo Filippo Gragnoli è terzo con 13.15. Nei lanci Giovanni Faloci arriva secondo nel peso con 15.29, nel martello Gregorio Giorgis è argento con l’ottima misura di 61.18. Importante anche il secondo posto di Augusto Cecchetti nel disco con 43.15. Dalla pedana del giavellotto Emanuele Salvucci ha vinto la medaglia d’argento con la misura di 62.77.

Per la squadra femminile, importante le prestazioni delle sorelle Vandi; Eleonora è arrivata prima negli 800 metri in 2:06 e nei 1500 in 4:21.39; mentre la sorella minore Elisabetta vince i 400 metri in 54.32. Le due sorelle sono elementi chiave anche nella 4x400 dove, assieme a Meskerem Paparello e Anna Mengarelli, sono salite sul gradino più alto del podio con il tempo di 3:51.92. In evidenza c’è anche Serena Mazzoni che ha siglato due primati personali nel lungo con 5.58 e nel triplo con 12.25. Ottima prestazione anche per Chiara Marangoni che nel disco ha ottenuto la vittoria facendo cadere l’attrezzo a 36.75 metri, precedendo la compagna di squadra Chiara Pistola, seconda con 29.40; nel martello Anita Cavalaglio è seconda con 39.48. Tra le altre prestazioni chiave, successo di Chiara Fucelli sui 3000 siepi in 10:58.95, mentre Amvra Compagnucci, il bronzo dei recenti Campionati universitari di Isernia, è arrivata seconda nel salto in alto con 1.64. Quest’ultima sfreccia anche nei 100 ostacoli ottenendo un’ottima terza posizione in 16.17. Nel salto con l’asta Rachele Tittarelli è seconda con 3.20, mentre Francesca Cinella è bronzo nei 5km di marcia con il tempo di 28:53.83.