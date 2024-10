Atletica L’azzurro Cornali è ottavo a Trieste. A Parma Fabio Ciati vince la ’Vigorosa’

Bella prova in azzurro under 23 di Nicolò Cornali (foto), giunto ottavo in 31’59’’ nella 10 chilometri internazionale di Trieste, svoltasi all’interno della Corsa dei Castelli. Con il terzo posto di Maggi, il sesto di Bedini e l’ottavo di Cornali (Atletica Reggio, allenato da Vehid Gutic) l’Italia è seconda tra i maschi, un sol punto dietro la Francia e davanti alla Gran Bretagna. Se ci fosse stata una classifica combinata maschile e femminile, l’Italia, in entrambe seconda, avrebbe vinto nettamente.

Annullata la Camminata di San Prospero, altri ottimi risultati arrivano per i reggiani un po’ da tutta Italia.

A Parma, successo in 33’03’’di Fabio Ciati (Atl. Reggio) nella Vigorosa, gara su strada di km 10 inserita nel programma della Parma Marathon.

Nel Giro Podistico Internazionale Città di Rovereto, Giovanni Bresolini della Corradini Rubiera ha vinto la gara riservata agli juniores. Isabella Morlini ha fatto doppietta nel trail, vincendo prima a Castel del Rio e poi il Malcesine Panoramic Short Trail di km 10.

