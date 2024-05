Atletica: le gare. Ferrari e Cetrone in luce nei 100 metri

Si apre la stagione con i 100 metri: 11“22 per Simone Ferrari e 11“32 per l’allievo Daniele Cetrone: entrambi sfiorano il miglioramento del proprio record personale, rispettivamente di meno di un decimo e 4 centesimi. Sui 400 metri, Federico Ferrucci corre in 50“19, togliendo più di un secondo dal suo pb. 51“38 per Alessandro Bacci e 51“79 per il lughese Leonardo Lodolini che si migliora di quasi mezzo secondo. Sui 1.500 Riccardo Gaddoni chiude al quarto posto con il suo miglior esordio stagionale sulla distanza (3’54“41). Al 6° posto Riccardo Ghinassi in 3’57“09 e 7° Mattia Turchi, che di ritorno dal ritiro sudafricano vince la seconda serie e con 3’58“41 sgretola il suo pb.

Sempre in occasione del 25 aprile, primato sgretolato anche da Andrea Mazzanti, che corre i 110 hs in 15“63. Altro risultato importante in vista dei punteggi per il Cds allievi arriva nel salto in alto grazie a

Filippo Venieri, che alza l’asticella a 1,70.