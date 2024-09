Atletica leggera: a Camerino la Vitiello si piazza terza nella 5 chilometri di marcia. Sara Cantergiani super nei 400 ostacoli. Nestola vince la mezza maratona di Udine

A commento delle gare di atletica del week end partiamo dalla strada, per dire che Sara Nestola della Corradini Rubiera ha vinto la mezza maratona di Udine in 1h.12’46’’. Tutto regolare, se non fosse che a Udine non vinceva un’italiana da sei anni e che alle spalle della pupilla di Stefano Baldini sono arrivate due keniane.

La Nestola che debutterà in maratona l’1 dicembre a Valencia, ha così commentato la sua gara: "Speravo di chiudere più forte, ma nel finale ho avuto qualche difficoltà. Ma sono contenta comunque". Tra i maschi, Pietro Riva, il poliziotto che vive a Rubiera, ha chiuso al terzo posto in 1h.01’55’’. Ed eccoci alla pista, partendo dalle finali femminili argento di Camerino, presente la Self, giunta nona come società: Sara Vitiello è arrivata terza nella km 5 di marcia in 22’58’’88, prima volta sotto i 23’ e record provinciale, visto che la poliziotta era in prestito alla Self. Sara Cantergiani ha vinto i 400 hs. in 1’00’’20, la 4x400 è giunta terza in 3’53’’91 con le due Cantergiani, Tenuta e Ofidiani. Quinte Vivian Osagie nel disco col personale di m 42,30, Michela Mulas nel lungo con m 5,47 e Lucia Cantergiani sugli 800 col personale di 2’12’’29.

A Prato hanno gareggiato i maschi di Atletica Reggio e Self e i primi si sono piazzati secondi a livello di squadra. Nicolò Cornali ha stravinto i 5000 in 14’38’’33, Alessandro Bellelli della Self ha vinto il salto in alto con m 2. Curiosità: Benjamin Nyanney (Atl.Re) è giunto terzo nell’alto con 1,91 e quarto nel lungo con 6,59. Davide Sergio Pinelli è giunto terzo sui 200 in 22’’04, quinto Yassin Bouih sugli 800 in 1’54’’58. A Bologna, due campioni regionali cadetti: Michael Iovine (Atl. Re) con m 46,42 nel giavellotto e Giulia Landini (Self9 con m 38,29 nel martello.