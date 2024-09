Atletica leggera. Bouih stakanovista: due terzi posti tra sabato e domenica

Due medaglie di bronzo per Yassin Bouih (da Racephoto.it) nella sua scorribanda podistica nel nordest del Paese: sabato sera a Feltre, nel bellunese, ha chiuso al terzo posto la gara mista "all’americana", in pratica una corsa a circuito ad eliminazione diretta, come in Italia se ne corrono davvero poche. Ha fatto coppia con la francese Aude Clavier, ma ha dovuto inchinarsi alla forza di Francesco Pernici e Marta Zenoni, primi su Catalin Tecuceanu e Micole Major. Poche ore dopo si è portato a Ledro, in Trentino, per correre la Ledrorunning, su un percorso di km 9,1 accorciato in seguito a una frana. Ha vinto Pasquale Selvarolo in 27’14’’, su Ahmed Ouhda in 28’08’’ e Yassin Bouih in 28’13". Al quinto posto, e primo nella categoria Promesse, si è piazzato Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio in 28’45’’. In 28ª posizione, e primo di categoria M50, Gianluca Pasetto della Corradini Rubiera. 13ª e 5ª di categoria, Caterina Filippi. Langhirano (PR).

Successo di Isabella Morlini nel percorso corto del Monte Sporno Trail (13 km, d+ 300m); la trail runner Atletica Reggio, decima assoluta, ha vinto in 1h00’33’’, staccando Aude Kienzler del Casone Noceto. La sua compagna di squadra Chiara Vitale è invece giunta seconda nel percorso lungo della stessa manifestazione (43 km, d+ 1800m) con il crono di 4h57’34’’.

c.l.