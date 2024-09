Seamen, congedo col sorriso in European League. Il presidente: "I nostri tifosi se lo meritavano"

I Seamen Milano si congedano dall’Europa con una vittoria. Nella quattordicesima giornata, e ultima della regular season, di European League of Football i milanesi hanno superato – tra le mura amiche del Velodromo Vigorelli – i Barcelona Dragons per 57 a 36. La sfida ha sempre visto i marinai davanti: "Siamo felici di aver salutato i nostri tifosi con un successo, se lo meritavano" dice il presidente Paolo Mutti. Per i Seamen si tratta del quarto successo nel torneo europeo: "All’inizio della stagione avevo detto, chiaramente, che 6 vittorie erano alla nostra portata – evidenzia Mutti -. Sicuramente le sfide che abbiamo perso, in trasferta, in Svizzera e in Ungheria le avremmo potuto portare a casa. Purtroppo, ci sono stati una serie di elementi che ci sono stati avversi. In vista del 2025 ci siederemo tutti al tavolo e discuteremo, per vedere cosa si salva e cosa va cambiato".

LA CLASSIFICA: Central Conference: Stuttgart Surge 11 vittorie e 1 sconfitte; Raiders Tirol e Munich Ravens 8-3; Milano Seamen 4-8; Barcelona Dragons 2-10 e Helvetic Mercenaries 1-11. Lorenzo Pardini