Turco cala il tris a Pontelangorino. Pierli prima donna

Al ‘zir dil tre frazion’ Turco cala il tris e tra le donne vittoria per Pierli. Si è conclusa con quasi duecento iscritti la quarantaduesima edizione dell’appuntamento podistico, che si è svolto sabato pomeriggio nella frazione di Pontelangorino, organizzato dalla Polisportiva Doro, con il patrocinio del Comune di Codigoro e Uisp comitato di Ferrara. Un ‘zir dil tre frazion’ che ha assegnato il diciassettesimo memorial ‘Gianni Gilli’. L’evento podistico ha richiamato podisti e camminatori da più province, che si sono ritrovati nel centro paese. Un programma che è iniziato con le gare delle categorie giovanili, i primi a partire con stati quelli della categoria ‘primi passi’, poi la mini podistica sulla distanza di 1,5 km. Al termine è stata la volta della corsa competitiva e camminata ludico motoria che sono partiti e percorrere la distanza di 7.5 km, interamente circuito cittadini che ha attraversato le altre frazioni codigoresi. Molto alto il livello degli atleti in gara soprattutto sia in campo maschile e femminile. In testa alla gara Daniel Turco, già vincitore di due edizioni, oltre a Federico Valandro e Rudy Magagnoli, un confronto che si è deciso nell’ultima parte con l’allungo decisivo di Turco. Tra le donne vittoria per la forte atleta di Faenza Fiorenza Pierli. Al termine le premiazioni effettuate dall’assessore allo sport del Comune di Codigoro, Samuele Bonazza. La classifica delle società più numerose è stata vinta da Quadrilatero Ferrara davanti a pari merito Salcus, Atletica Copparo, Atletica Delta e Running Comacchio. Il podio maschile con Daniel Turco (Fondazione Bentegodi Verona), che si conferma per la terza volta consecutiva come vincitore della gara, con il tempo di 23.23, stabilendo anche un nuovo record della manifestazione da lui stesso fatto registrare lo scorso anno.

Secondo Rudy Magagnoli (Atletica Corriferrara) con 23.40 e terzo Federico Valandro (Quadrilatero) con 23.52. Nel podio femminile vittoria per la faentina Fiorenza Pierli (Atletica 85 Faenza) 26.58, precedendo Nadiya Chubak (Gpa Lughesina) 28.28 e terza l’atleta comacchiese Giorgia Mancin (Running Club Comacchio) 28.33. Il premio ‘Gianni Gilli’ è stato vinto dalla giovane Melissa Pezzini (Polisportiva Centese).

Mario Tosatti