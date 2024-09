Atletica leggera. Bressi vola alla maratona di Berlino. Terzo tempo stagionale italiano

E’ il terzo tempo in Italia stagionale, ma il primo per impegno, se consideriamo che Barbara Bressi, la maratoneta della Self Montanari e Gruzza, lavora a tempo pieno ed è pure mamma. A Berlino ha corso la maratona in 2h.35’39’’ giungendo 25ª, prima delle italiane e con davanti solo nove europee. Inoltre va detto che la carriera sportiva di Barbara, allenata dal marito Carlo Uberto, non è stata mai rose e fiori per i tanti infortuni e gli interventi subiti. A livello di atletica in pista, si gareggiava a Sulmona e a Imperia. In Abruzzo c’erano le allieve della Self che nel campionato per società argento si sono piazzate all’ottavo posto. Spicca l’argento della pesista Sokhna Ndiaye col personale di m 12,01, poi settima nel lancio del martello con 35,84 e ancora il secondo posto di Chiara Donati nella km 5 di marcia in 31’46’’23. Molto brava anche Sofia Galeotti, terza nei 100 in 12’’70 e quarta nel salto in lungo con m 5,14. A Imperia è uscita una classifica per società davvero pazza: vince il Cus Genova con 129 punti, su Pro Sesto e Self a 128, con tre società in un sol punto, fatto mai accaduto nella storia dei campionati societari. Particolarità non così frequente, i reggiani sono trascinati dal settore lanci: Samuele Paganelli vince il disco con m 42,49, Lorenzo Shani il peso con 15,09, mentre Cristian Strapazzini è secondo nel giavellotto con 43,10 e Alberto Grassi è terzo nel martello con 45,69. Secondi Flavio Ferrari nella marcia km 5 col personale di 23’52’’60, Marco Liccardo sui 200 in 23’’03, Giacomo Gherardi col personale nell’asta a 3,80 e Daniele Shani con 1,87 nell’alto. Riccardo Tocu è terzo sui 100 in 11’’64.

MASTER. Ai campionati regionali di Misano, scampagnata per Bokar Badji che vince facilmente i 100 in 11’’24, i 200 in 23’’47 e i 400 in 51’’82. Francesca Vacondio vince gli 80 hs. in 14’’85.

STRADA. A Predosa si è disputato Memorial Bruno Lolli, gara di km 5 certificati: quarto Giuseppe Gravante in 14’09’’, decimo Mattia Marazzoli in 14’30’’. Tra le donne, quinta Enrica Bottoni in 17’08’’.

Claudio Lavaggi