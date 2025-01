Atletica leggera. Brilla ancora in Italia il Parco Alpi Apuane

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza a livello nazionale. In Piemonte, alla "Torino City Marathon", vittoria assoluta per Renè Cuneaz con il tempo di 1h 06’47’’, vittoria di categoria in campo femminile per Andreea Lucaci e buona prova per Maricica Lucaci, mamma di Andreea, sulla distanza di 21 km della mezza maratona. Infine, tra i "Veterani", buona prestazione di Giorgio Davini che ha corso la distanza dei 42 km con il tempo di 2h51’33’’. Alla Spezia, alla "Run for Children", secondo posto assoluto per Maurizio Pierotti, primo posto di categoria per Marco Sagramoni e Luciano Bianchi. Da aggiungere il secondo posto, nelle rispettive categorie, per: Francesco Nardini, Davide Pruno, Gino Cappelli e Martina Baratta.

D. M.