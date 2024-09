Atletica leggera - Campionati regionali giovanili. Amabile oro toscano "Juniores» nel lungo

Da Pistoia, per la Virtus Lucca, arriva la vittoria di Diana Amabile (foto) che si laurea campionessa toscana "Juniores" di salto in lungo, con la misura di 5.13 e sfiora il doppio titolo, non riuscendo per poco ad andare oltre il secondo posto nel salto triplo con 10,73. Due risultati ampiamente meritati che premiano il lavoro e la tenacia dell’atleta e dello staff tecnico, sempre attento alla crescita dei giovani secondo le linee guida dettate dalla società del presidente Caturegli.

Belle soddisfazioni arrivano anche dalle gare dei campionati provinciali "Cadetti" e "Ragazzi" maschili e femminili, con la Virtus in bella mostra sotto lo sguardo dei tecnici coordinati dai responsabili Francesco Giannotti e Laura Banducci.

Tra i "Cadetti", primo posto per Federico Pellegrini nei 300 hs. Negli 80 metri vittoria di Francesco Biagioni in 9”01, nuovo primato personale che gli consente di strappare il pass per il Criterium nazionale. Sul terzo gradino del podio Davide Ricci. Vittoria per Maia Fava nei 1200 siepi; bronzo per Leonardo Santangelo e quarto posto per Paolo Cantoni. Nei 150 metri è ancora Francesco Biagioni a salire sul gradino più alto, seguito da Ricci, secondo. Tra le "Cadette", terzo posto per Viola Rama. Bella affermazione nel giavellotto con Edoardo Cosimini e Luca Cantoni al primo (45.92) e al secondo posto (45.87) ed entrambi a un soffio dal minimo per i campionati italiani "Cadetti". Infine Christina Macule Felici strappa un ottimo terzo posto nel giavellotto femminile con la misura di 27,70. Insomma, un buon bilancio.